Temporali in arrivo al Sud: scatta l’allerta gialla
Nelle prossime ore, l’arrivo di una massa d’aria instabile, provocherà rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali dell’Italia, con particolare intensità lungo le aree tirreniche.
Secondo le previsioni meteorologiche attuali, il Dipartimento della Protezione Civile – in coordinamento con le amministrazioni regionali interessate, responsabili dell’attivazione dei sistemi locali di protezione – ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse.
A partire dalla tarda serata di oggi, venerdì 15 agosto, scatta l'allerta gialla su Basilicata, Calabria e Sicilia, con un successivo coinvolgimento della Campania.
I fenomeni potranno essere accompagnati da intensi acquazzoni, fulmini frequenti, grandinate localizzate e forti raffiche di vento. Stessa situazione è prevista per la giornata di domani, sabato 16 agosto.