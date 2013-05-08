Allestisce piantagioni di canapa tra i boschi di Tiriolo: in manette un 43enne

I Carabinieri di Tiriolo, al termine di un’attività d’indagine, hanno tratto in arresto in flagranza del reato per produzione illecita di sostanze stupefacenti un 43enne del posto, ripreso mentre coltivava una piantagione di canapa indiana, divisa in tre piazzole che erano state nascoste in un’area impervia coperta dalla boscaglia.

La coltivazione, dotata di un sistema di irrigazione autonomo, era stata individuata e monitorata dai carabinieri anche con l’ausilio di fototrappole.

Proprio lo scorso sabato, dopo aver notato dei movimenti sospetti, i militari hanno identificato l’uomo e hanno proceduto all’arresto. Nella piantagione sono state rinvenute 17 piante di marijuana alte circa due metri, che sono state prontamente sequestrate.

All’esito degli accertamenti, la persona è stata tratta in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di produzione, traffico e detenzione illecita di droga e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta alla misura dei domiciliari.