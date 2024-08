Scoperta a Tiriolo una coltivazione di marijuana in area boschiva

Era notevolmente nascosta la piantagione di canapa indiana scoperta questa mattina dagli agenti di Polizia a Tiriolo, in un'area boschiva particolarmente impervia e poco frequentata in località Soluri. È stato infatti necessario il fiuto infallibile delle unità cinofile per individuare l'area, dove sono stati notati, successivamente, dei tubi di irrigazione deviati dal locale acquedotto.

Seguendo il percorso delle tubazioni lungo un difficoltoso sentiero scosceso, gli agenti hanno infine raggiunto un recinto di filo spinato, all'interno del quale è stata poi rinvenuto un vero e proprio "orto" perfettamente irrigato in maniera automatica.

Scoperte e sequestrate 27 piante di cannabis, alte tra 1,5 e 2,4 metri, per un peso complessivo di circa 10 chili. Al momento si sta indagando per cercare di risalire ai responsabili della piantagione.