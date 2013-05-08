Botulino, dimessi tutti e 28 i pazienti ricoverati a Cosenza

Tutti e 28 i pazienti ricoverati per botulino all'ospedale Annunziata di Cosenza sono stati dimessi. Lo rende noto il commissario dell'azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar, che ribadisce: "la diagnosi precoce è stata la chiave e i medici dell'Annunziata sono stati veramente bravi perché in caso di botulino è una lotta contro il tempo".

"Non abbiamo avuto alcun decesso grazie ad una gestione sanitaria clinica e organizzativa impeccabili. Si farà un convegno su questo tema, perché c'è una casistica importante" annuncia poi. "Abbiamo gestito 28 casi e il botulino è un qualcosa che tutti conosciamo, ma del quale non si sentiva parlare da anni e quindi vale la pena organizzare un congresso scientifico per migliorare le buone pratiche sulla gestione di questi fenomeni. Il nostro ospedale é un orgoglio per la Calabria".