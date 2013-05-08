Catanzaro. Bambino di due anni investito e ucciso da un furgoncino
Un bambino di circa due anni di età è stato investito ed ucciso da un furgoncino. La tragedia, stamani, nella zona nord di Catanzaro, alla periferia del capoluogo di regione.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118, ma al loro arrivo, per il piccolo non c’era purtroppo più nulla da fare.
Presenti anche gli uomini della Polizia Locale per i rilevi del caso mentre i Carabinieri stanno indagando sulla vicenda cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.
(in aggiornamento)