Segnala incidente sulla Due Mari, operaio travolto e ucciso da un’auto

Tragedia stamani sulla statale 280 dei Due Mari dove un operaio 24enne di San Pietro Apostolo che lavorava per un’azienda che svolge servizi per l’Anas è morto dopo esser stato investito da un’auto. L’uomo, da quanto appreso, stava lavorando sulla strada, a Lamezia Terme, all’altezza dell’uscita per l’aeroporto, regolando il traffico a seguito di un incidente che aveva coinvolto due vetture, una Audi ed una Wolkswagen Golf.

Sarebbe stato in questo frangente che un’altra vettura, che sopraggiungeva, lo avrebbe travolto. Inutili gli immediati soccorsi dei sanitari del 118.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini dei Carabinieri a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’investitore si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima e la sua posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine: all’attenzione degli investigatori la velocità con cui procedeva l’autovettura investitrice e se la segnalazione del precedente sinistro, così come del restringimento di carreggiata per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, fossero stati attuati in maniera corretta.