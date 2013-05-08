Dimissioni ufficiali di Occhiuto: Consiglio sciolto
Il Consiglio Regionale della Calabria, ha preso atto delle dimissioni presentate dal presidente della giunta, Roberto Occhiuto, al termine di un breve confronto.
Al fine seduta, il presidente dell’assemblea, Filippo Mancuso, ha sciolto l’organo e congedato i membri.
Ora si attende la definizione della data per le prossime elezioni regionali, decisione che spetterà ad Occhiuto dopo aver consultato Mancuso e il presidente della Corte d’appello di Catanzaro.