Momenti di terrore nel Crotonese: sperona l’ex e poi l’accoltella per strada

Armato di coltello avrebbe colpito ripetutamente la moglie al collo e alla spalla, ferendola in modo grave ma fortunatamente non procurandole lesioni mortali. Il tutto dopo averla speronata con l’auto, da cui, dopo esser sceso, avrebbe sfogato la violenza sulla donna.

L’aggressione per strada

È accaduto ieri sera nel centro della popolosa cittadina di Roccabernarda, nel crotonese. Protagonista della vicenda un 72enne pensionato del posto, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, oggi finito in arresto da parte dei carabinieri della stazione locale, assistiti dai colleghi della Radiomobile di Petilia Policastro.

La ricostruzione del fatto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe ferito l'ex moglie, di 70 anni, mosso da motivi legati alla loro separazione coniugale, avvenuta circa un anno fa.

Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi per la donna che è stata immediatamente trasportata presso l’ospedale di Cosenza, ma che non versa in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata per le cure necessarie.

I rilevi degli investigatori

I rilievi tecnici sul luogo dell’aggressione sono stati effettuati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Crotone mentre l’arrestato, come disposto dal Pm di turno, è stato sottoposto ai domiciliari nel reparto psichiatrico dell’ospedale pitagorico, dove attenderà la convalida. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

Le indagini, condotte dai militari dalla Stazione di Roccabernarda e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Petilia Policastro, sono coordinate dalla Procura, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.