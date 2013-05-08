Scovata un’altra piantagione di marijuana: preso un “coltivatore”

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una fiorente coltivazione di marijuana è stata stroncata dall’intervento dei carabinieri che hanno anche arrestato un uomo ritenuto responsabile della produzione della droga.

Beccato mentre irrigava

La scoperta dell’ennesima coltivazione di canapa indiana è avvenuta a Careri: all’interno i militari vi hanno ritrovato circa cinquanta piante, tutte in avanzato stato di crescita e dell’altezza che andava tra il metro e mezzo ed i due metri.

L’arrestato è stato sorpreso sul posto proprio mentre irrigava e curava le piante, impegnato in un’attività che, se non intercettata, avrebbe garantito un ingente profitto alla criminalità locale.

I Carabinieri lo hanno bloccato e posto ai domiciliari dove resterà in attesa della convalida e poi mettendo sotto sequestro l’intera coltivazione.

Un impegno incessante

L’operazione è stata eseguita dai militari della Compagnia di Locri, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

Un impegno incessante quella dell’Arma nella lotta agli stupefacenti e nella protezione della sicurezza dell’intera collettività, grazie a dei servizi mirati, al coordinamento tra reparti specializzati e all’utilizzo di supporti aerei e tecnologici che permettono di monitorare efficacemente anche le aree più impervie e isolate.