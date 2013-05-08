Mandatoriccio, 20enne accoltellato: giovane fermato per tentato omicidio

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, i Carabinieri di Corigliano Rossano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio, hanno fermato un giovane di origine napoletana con numerosi precedenti, per il reato di tentato omicidio.

La vittima in ospedale

In mattinata, i militari hanno ricevuto una richiesta di intervento al 112 per recarsi in un noto villaggio vacanze di Mandatoriccio, dove un ragazzo era rimasto coinvolto in un accoltellamento (QUI).



All’arrivo dei Carabinieri, la vittima, un 20enne, era già stata trasportata al Pronto Soccorso di Cariati e, viste le gravi condizioni di salute, successivamente trasferita in elisoccorso all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza.

la dinamica dei fatti

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dell’accaduto, insieme ad altre liti avvenute nella notte precedente tra diversi giovani campani presenti nello stesso villaggio, per il periodo estivo.

È stato individuato così il soggetto gravemente indiziato di aver sferrato il fendente, provocando le gravi ferite e mettendo in pericolo di vita il 20enne. Identificato anche chi avrebbe preso parte alle discussioni e supportato il sospettato.

Le misure cautelari

Il fermato è stato associato al carcere di Castrovillari, a disposizione del Pubblico Ministero di turno, mentre altri quattro soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per le lesioni. Le condizioni di salute della vittima rimangono gravi.