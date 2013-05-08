Mandatoriccio, rissa finisce a coltellate: grave un giovane

Ancora un accoltellamento in Calabria, questa volta nel comune di Mandatoriccio, dove una rissa tra giovani è finita nel sangue. Tutto sarebbe nato da una discussione avvenuta nella serata del 24 agosto scorso nella zona turistica delle Ginestre, culminata però in una vera e propria aggressione nella mattinata di ieri, 25 agosto: i soggetti coinvolti sarebbero tutti giovani e giovanissimi provenienti dal napoletano.

Il fendente al polmone

Ad avere la peggio un ventenne, colpito da un fendente che gli ha perforato un polmone. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e dopo un primo trasferimento nell'ospedale di Cariati è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso presso l'ospedale di Cosenza, dove tutt'ora si trova in condizioni particolarmente gravi.

Le indagini dei militari

Al contempo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di individuare responsabili e partecipanti alla rissa, sia tramite le immagini di videosorveglianza sia tramite l'ascolto dei numerosi testimoni che hanno assistito alla scena.