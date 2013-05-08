Omicidio Verterame, ritrovato il coltello utilizzato nell’aggressione

Filippo Verterame

I Carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno ritrovato un coltello ancora intriso di sangue nei pressi dell'area dove è avvenuta la violenta rissa che ha causato la morte del giovane Filippo Verterame (LEGGI), i cui funerali si sono svolti nella serata di ieri ad Isola Capo Rizzuto.

L'indicazione di Paparo

Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e, secondo i militari, si tratterebbe proprio di quello che ha ferito mortalmente il giovane durante la colluttazione.

All'arma si è arrivati grazie alle indicazioni fornite da uno dei soggetti coinvolti nella rissa, a sua volta ferito ed attualmente piantonato in ospedale, ossia Giuseppe Paparo (39), che durante un ulteriore interrogatorio, davanti al Pubblico Ministero e ai carabinieri ha ricostruito con precisione quei precisi e drammatici istanti, fornendo indicazioni utili per ritrovare il coltello.

Le versioni divergenti

Il rinvenimento rappresenta una svolta importante nelle indagini: per gli investigatori contribuirà ad una migliora ricostruzione dell'accaduto al fine di coprendere l'esatta dinamica dei fatti.

Circostanza non affatto scontata, viste le versioni opposte e divergenti fornite dalle due famiglie coinvolte. Attualmente sono in stato di fermo cinque soggetti appartenenti ad entrambe i nuclei (LEGGI).