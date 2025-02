Accoltellamento mortale a Corigliano-Rossano, fermato 29enne incensurato

C'è un fermo per l'omicidio di Mohammed Sibaa, ventiduenne marocchino morto accoltellato a Corigliano-Rossano lo scorso 21 febbraio, quando venne aggredito nell'area dello scalo coriglianese. Un episodio di violenza avvenuto per strada, permettendo così un rapido soccorso della vittima che però, a causa delle gravi ferite riportate a causa di una profonda coltellata all'addome, è spirato poco dopo in ospedale

Sul posto, oltre al personale medico ed ai soccorritori del 118, anche i Carabinieri, che hanno svolto i primi sopralluoghi sulla scena del crimine ed avviato le indagini. Sotto l'egida della Procura di Castrovillari, si è tentato di ricostruire la dinamica di episodio anomalo, che oggi si arricchisce di un ulteriore tassello: l'arresto di un ventinovenne incensurato, sempre di nazionalità marocchina, sottoposto però all'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, l'episodio di violenza sarebbe nato in un contesto di disagio sociale, a seguito di una prima lite tra i due giovani connazionali. Alla base degli screzi, infatti, vi sarebbe la divisione della refurtiva di un piccolo furto, effettuato verosimilmente da entrambi i soggetti.

Da li gli screzi, le parole, la lite ed infine la violenza, sfociata in una profonda coltellata che non ha lasciato scampo alla vittima. Sin da subito le indagini si erano incentrate su un possibile connazionale della vittima, fermato tempestivamente sia per il fatto che fosse senza fissa dimora sia per il timore che potesse espatriare rendendosi di fatto irreperibile. Sembrerebbe infatti che l'indagato, resosi conto del clamore delle sue azioni, avesse pianificato la fuga.

L'intervento dei Carabinieri si è svolto questa notte, e sono riusciti a fermare il giovane dopo una breve fuga per le vie cittadine. A suo carico il reato di omicidio, per il quale è stato trasferito in carcere a Castrovillari in attesa del processo.