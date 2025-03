Avvocato ferito a Corigliano, presunto accoltellatore si costituire

Ha un nome ed un volto la persona che nel pomeriggio di oggi avrebbe accoltellato il 53enne avvocato Natale Ermenegildo Morrone (QUI), nel suo studio in via Nazionale a Corigliano Scalo.

Il soggetto, di cui non sono state rese note le generalità complete, ma che si sa sia un 57enne cosentino, G.P., si è costituito in serata nella Questura del capoluogo bruzio. Non è stato ancora nemmeno comunicato dalla polizia se a suo carico sia stato già emesso qualche provvedimento restrittivo.

Viene però confermata l’ipotesi che a colpire l’avvocato del Foro di Castrovillari, sia stata una persona con la quale Morrone avrebbe fissato sempre per oggi un appuntamento per ragioni professionali. È stato durante l’incontro che il cliente avrebbe estratto il coltello che aveva in tasca ferendolo e poi fuggendo.

L’avvocato, come noto, dopo esser stato soccorso è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma comunque e fortunatamente non in pericolo di vita.