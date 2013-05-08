Tragedia in mare a Siderno: uomo muore durante una nuotata

Una tragedia ha colpito Siderno nelle ultime ore: un uomo, Fabio L’Ora, ha perso la vita durante una nuotata in mare. Nonostante le ricerche siano proseguite per tutta la notte, condotte senza sosta dalle Forze dell’Ordine, ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile.

La notizia della scomparsa ha gettato un velo di tristezza su tutta la Riviera dei Gelsomini, lasciando sgomenti cittadini e turisti.

L’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della vittima. Il sindaco Mariateresa Fragomeni e gli altri amministratori, oltre a manifestare la propria vicinanza ai congiunti, hanno lanciato un appello alla prudenza: “Specie in questo fine settimana, in cui si prevede grande affluenza sulle spiagge, è fondamentale rispettare tutte le norme di sicurezza nella balneazione e prestare massima attenzione quando ci si immerge in mare.”