Rossano. Lite nel locale tra prete e guardia giurata: si spara, ferito un uomo

Una lite - per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti - è sfociata nel ferimento di un 45enne che nella nottata di ieri è finito in ospedale dopo essere stato attinto ad una gamba da un colpo di pistola e dove è stato prontamente operato. L'uomo non verserebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Da quanto appreso finora - l'esatta dinamica è difatti ed ancora al vaglio degli inquirenti - la discussione sarebbe iniziata intorno alle tre della notte all’interno di un locale della movida di Rossano Scalo, nel comune di Corigliano-Rossano, tra un prete ed una guardia giurata (di 28 anni).

Dopo i primi battibecchi la querelle si sarebbe poi spostata all’esterno culminando con la guardia giurata che avrebbe estratto la pistola ed esploso alcuni colpi ferendo il 45enne che sarebbe invece intervenuto per difendere il prete.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia di stato che hanno eseguito i rilievi ed acquisito le prime informazioni per ricostruire la vicenda. La Guardia giurata sarebbe stata già fermata.