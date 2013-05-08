Giro di vite contro caporalato e lavoro nero, blitz nelle aziende del Crotonese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha portato a una serie di controlli nell’area del capoluogo e delle vicine cittadine di Cirò Marina e Petilia Policastro.

L’obiettivo è stato contrastare lo sfruttamento del lavoro e il caporalato, fenomeni che si manifestano con maggiore frequenza nel settore agricolo e zootecnico. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 44 mila euro.

Le violazioni riscontrate

A Cutro, due aziende agricole sono state oggetto di una ispezione. In un caso, la titolare è stata denunciata per aver installato un sistema di videosorveglianza non autorizzato oltre a ricevere sanzioni per carenze sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'altro, il titolare è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, oltre a vedersi comminare sanzioni per la mancata tracciabilità degli stipendi.

A Caccuri e Cotronei, poi, i Carabinieri hanno denunciato i titolari di due aziende per violazioni in materia di sorveglianza sanitaria. A Cotronei, in particolare, sono state elevate sanzioni per circa 20 mila euro per lavoro nero, con la conseguente sospensione dell'attività.

Le altre sanzioni

I controlli sono proseguiti a Strongoli, dove il titolare di un'azienda agricola è stato denunciato anch’egli per la mancata sorveglianza sanitaria, ricevendo sanzioni per circa 1.500 euro, e per lavoro nero, con multe di circa 4 mila euro.

Infine, a Cirò Marina, il titolare di un'azienda agricola è stato denunciato per l'omessa sorveglianza sanitaria, con una ammenda di circa 3 mila euro, e sanzionato per altri 5 mila euro per la mancata tracciabilità dei pagamenti degli stipendi.