Botulino a Diamante: salgono a dieci gli indagati

Sale a dieci il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati, nell’ambito dell’inchiesta sulla grave intossicazione da botulino che ha provocato la morte di due persone e il ricovero di altre quattordici, presso l’ospedale di Cosenza (QUI).



L'ultimo è un medico che, secondo gli investigatori, avrebbe visitato uno dei due pazienti deceduti. Con questo nuovo indiziato, salgono a sei, dunque, i sanitari coinvolti nell’inchiesta.

Gli altri sotto inchiesta

Tra gli indagati figurano inoltre il commerciante ambulante, ritenuto il responsabile della vendita dei panini contaminati (QUI), e tre responsabili delle aziende produttrici del prodotto considerato alterato.

La Procura di Paola continua a svolgere accertamenti per chiarire le responsabilità legate a questa drammatica vicenda, che ha scosso profondamente la Calabria.