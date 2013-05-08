17enni mangiano un panino e finiscono in terapia intensiva: sospetto botulino

Avrebbero mangiato un panino con dei boccoli, comprato da un ambulante a Diamante, località turistica del Tirreno cosentino, finendo però e più tardi in ospedale con una intossicazione alimentare che fa sospettare ai medici possa esser stata causata dal botulino.

I sintomi e il ricovero

Le vittime, due ragazzi minorenni, di 17 anni, sono attualmente ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cosenza.

Da quanto appreso, avrebbero iniziato a sentirsi male dopo aver consumato, appunto il panino, accusando sintomi come l’annebbiamento della vista ed il vomito.

Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell’Annunziato, per poi essere ricoverati e dove sono attualmente monitorati.

Le indagini in corso

Al momento, però, non ci sono conferme definitive di un’intossicazione da botulino. Tuttavia, i medici hanno prontamente avviato i protocolli previsti per casi simili, basandosi sulle informazioni fornite dai familiari dei giovani.

I sanitari dell'ospedale di Cosenza sono in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio alle quali sono stati sottoposti i due ragazzi, per accertare con precisione la causa dell'intossicazione e definire il loro quadro clinico.