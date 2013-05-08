Donna muore, famiglia denuncia: cibo sospetto mangiato a Diamante

Un nuovo capitolo si apre nella tragica vicenda di una 45enne di Praia a Mare, recentemente deceduta, i cui funerali si sono svolti ieri, giovedì 7 agosto. I familiari hanno presentato una denuncia presso la Procura di Paola, sollevando dubbi sulle cause della morte.

Secondo quanto riferito dai parenti, la donna avrebbe consumato un panino con i broccoli acquistato da un venditore ambulante a Diamante nei giorni precedenti al decesso. Questo elemento ha spinto gli inquirenti ad ascoltare il venditore per chiarire eventuali responsabilità o anomalie legate al cibo consumato.

La Procura ha avviato accertamenti per stabilire se vi sia un nesso tra il pasto e la tragica fine della vittima, mentre la comunità locale resta in attesa di risposte ed approfondimenti.

La vicenda è seguita con attenzione, vista la gravità dei fatti accaduti recentemente (QUI) e il coinvolgimento diretto di persone del territorio, che chiedono chiarezza e giustizia.