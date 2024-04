Drammatico incidente in Sila: moto colpiscono auto, un morto e diversi feriti

Un grave incidente stradale si è verificato quest'oggi, a ridosso dell'ora di pranzo, lungo la Strada Statale 108 bis nel comune di Casali del Manco, nel bel mezzo della Sila. Per motivi ancora in fase di accertamento, almeno tre moto avrebbero colpito un'auto in transito in località Mellaro.



Il bilancio dell'impatto è grave: un motociclista ha perso la vita mentre altri due sono rimasti gravemente feriti. Immediato l'arrivo dei soccorsi che, dopo aver constatato il decesso del malcapitato (un trentasettenne originario di Settingiano), hanno allertato l'elisoccorso per i sopravvisuti.

I due sono sono stati trasferiti d'urgenza presso l'ospedale di Lamezia Terme, ed avrebbero riportato diversi traumi in più parti del corpo. Nonostante la gravità della situazione non sarebbero in pericolo di vita. Sono ora in corso i rilievi del caso per cercare di appurare la dinamica dell'incidente, e la strada è bloccata al transito in entrambe le direzioni.