Violenta rissa su una spiaggia del crotonese: grave un giovane

È ancora tutta da chiarire la dinamica attorno ad una violenta rissa che si sarebbe verificata nella tarda mattinata odierna, che avrebbe coinvolto più soggetti nella nota località balneare di Le Cannella ad Isola Capo Rizzuto. Sull'accaduto, le cui dinamiche sono ancora poco chiare, stanno indagando i Carabinieri.

Ad avere la peggio sarebbe stato un giovane del posto - di cui al momento non sono state diffuse le generalità - che avrebbe riportato delle gravi ferite in diverse parti del corpo, al punto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Catanzaro. Secondo indiscrezioni non ancora confermate, sarebbe stato accoltellato.

Notizia in aggiornamento