Rissa in pieno centro a Crotone: extracomunitario rischia il linciaggio

Una violenta rissa è avvenuta poco fa nella centralissima Piazza Pitagora a Crotone, dove diverse persone avrebbero aggredito un uomo a seguito di un litigio.

Da quanto appreso fino ad ora il soggetto, un extracomutario, avrebbe infastidito alcuni avventori di un bar, arrivando prima a minacciarli verbalmente per poi sputargli contro.

Da qui sarebbe nato il parapigia, con diversi soggetti che avrebbero assalito lo straniero prendendolo a calci, schiaffi, pugni e persino con una stampella.

Una serie di colpi proseguita fino alla fine della piazza, dove l'aggredito è riuscito a recuperare un lungo bastone di legno con il quale ha colpito indistintamente la folla.

Un grande caos interrotto solo dall'arrivo di due volanti della Polizia e altrettante pattuglie dei Carabinieri, che nonostante il traffico intenso sono giunte in volata sul posto, immobilizzando l'uomo in evidente stato di alterazione.

Visti i tentativi di resistere al fermo, è stato necessario ricorrere al taser. Il soggetto è stato poi portato via e sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.