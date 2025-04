Crotone: parapiglia in Piazza Pitagora, 33enne straniero finisce in carcere

È un cittadino nigeriano di 33 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, il soggetto che nella serata di ieri ha seminato il panico in pieno centro a Crotone (LEGGI), rischiando poi il linciaggio da parte della folla.

Lo rende noto la Questura pitagorico, ricostruendo quanto avvenuto nella movimentata serata di ieri. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo - M.S. le iniziali - avrebbe infastidito alcuni passanti e danneggiato alcune vetture parcheggiate, per poi aggredire un 25enne. Da lì sarebbe nata la violenta rissa, interrotta poi solo dall'intervento degli agenti.

Questi, con non poca difficoltà, hanno cercato di mettere sotto controllo la situazione, pur notando che lo straniero non solo continuava a minacciare i presenti, ma non desisteva dalla sua aggressivita, essendo in un evidente stato di agitazione. Circostanza che ha reso necessario l'uso del taser, che ha permesso di immobilizzarlo.

Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, e trasferito nel carcere cittadino. Al contempo, la Questura annuncia una serie di controlli mirati verso gli extracomunicari presenti sul territorio.