Rissa tra stranieri a Schiavonea, intervengono i Carabinieri che vengono aggrediti

Serata di ordinaria follia a Schiavonea, dove due giovani stranieri sono rimasti feriti a seguito di una brutale rissa placata solo dall'arrivo dei Carabinieri, aggrediti a loro volta da uno dei fermati.

È successo la scorsa notte in una via centrale della frazione marinara di Corigliano-Rossano, quando numerose segnalazioni hanno richiesto l'intervento di più pattuglie.

Giunti sul posto, i militari hanno subito notato come uno dei giovani presentasse una profonda ferita da arma da taglio sul fianco, richiedendo un tempestivo trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

L'altro giovane, invece, presentava diverse tumefazioni sul volto, e si sarebbe mostrato sin da subito restio a collaborare con le forze dell'ordine.

Nel giro di breve, si sarebbe scagliato contro i carabiniei, aggredendoli e provocandogli delle ferite fortunatamente lievi. Immobilizzato, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 25 centimetri, e dopo il riconoscimento si è scoperto che era già destinatario di un provvedimento di espulsione. Motivi che ne hanno fatto scattare l'arresto con trasferimento nel carcere di Castrovillari.