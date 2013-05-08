Pugni e sangue nella notte di San Lorenzo: denunciato minorenne

Notte di violenza sulla spiaggia di Bivona - a Vibo Marina - durante i festeggiamenti di San Lorenzo. L’11 agosto scorso, un gruppo di giovanissimi ha aggredito, per motivi futili, un loro coetaneo davanti a un lido balneare, trasformando la serata in una scena di paura.

L’intervento della Polizia

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Squadra Volante, che ha effettuato i primi rilievi. Le indagini successive, hanno permesso di risalire rapidamente a uno dei presunti responsabili.

Tirapugni contro un coetaneo

Dalle ricostruzioni è emerso che uno degli aggressori, anch’egli minorenne, avrebbe utilizzato un tirapugni per colpire ripetutamente il ragazzo, provocandogli lesioni giudicate guaribili in quindici giorni.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro, con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo d'arma.

Scatta anche il Daspo urbano

Parallelamente, la Divisione Anticrimine ha avviato un’istruttoria che ha portato all’applicazione del Dacur. Il provvedimento, firmato dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, impedisce di frequentare i luoghi della movida, con l’obiettivo di evitare nuovi episodi di violenza.

Indagini ancora in corso

Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per identificare gli altri giovani coinvolti nell’aggressione e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.