Tragedia sulla Statale 18: anziano travolto e ucciso da un’auto a Coreca

Un uomo di 80 anni ha perso la vita questa mattina, sabato 16 agosto, dopo essere stato investito da un'automobile lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi della frazione di Coreca, nel comune di Amantea.

Travolto davanti casa

L’incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima. Alla guida del veicolo un giovane di 30 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è giunto tempestivamente il personale del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Da chiarire la dinamica

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paola, sono intervenuti sul luogo dell’impatto e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Le indagini sono tuttora in corso.