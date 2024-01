Campora San Giovanni. Donna investita da un camion: è morta

Sarebbe stata investita da un mezzo pesante in prossimità della frazione di Campora San Giovanni, nel comune di Amantea nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio. La vittima, una donna del posto, sul momento ricoverata in codice rosso all'ospedale di Cosenza, non ce l'ha fatta morendo qualche ora dopo.



Sul posto l'intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato e vista la gravità della situazione si è reso necessario richiedere l'arrivo anche di un elisoccorso per il trasporto presso il nosocomio bruzio dell'Annunziata.

Rapido anche l'arrivoi dei Carabinieri del luogo, che - sotto disposizioni della Procura della Repubblica di Paola - hanno sequestrato il veicolo al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.