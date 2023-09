Festa patronale finisce in tragedia, travolto dal treno mentre assiste ai fuochi pirotecnici

È finita in tragedia la festa patronale di San Francesco di Paola a Campora San Giovanni, frazione di Amantea. Un 28enne è difatti deceduto dopo esser stato travolto da un treno in transito, un intercity, mentre insieme ad altre persone era andato ad assistere ai fuochi d’artificio dalla stazione ferroviaria della cittadina tirrenica cosentina.

Il fatto è avvenuto intorno all’una della notte scorsa. Finito il concerto in piazza, in cui si esibiva il cantante Adriano Pappalardo, il giovane si sarebbe recato alla stazione, che è praticamente vicina al mare e quindi anche al luogo dello spettacolo pirotecnico, ma potrebbe essersi avvicinato troppo ai binari tanto che il convoglio di passaggio non ha potuto evitarlo travolgendolo mortalmente.

Inutili i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne.