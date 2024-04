Tragico impatto sulla statale 18, muore 58enne di Amantea

Un 58enne di Amantea, Salvatore Bonavita, è morto ieri, mercoledì 17 aprile, in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 18, nel comune di Amantea, sul tirreno Cosentino.

La tragedia poco dopo le otto della sera: l’uomo, a bordo di uno Yamaha T max 500, mentre percorreva il tratto stradale che porta al centro abitato di Campora San Giovanni, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione locale a cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.