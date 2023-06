Incidente mortale ad Amantea, ciclista investito ed ucciso da un’auto

Il luogo dell’incidente (Foto: Fb/Zippa29)

Un ciclista è rimasto ucciso in un tragico incidente stradale avvenuto sulla vecchia Statale 18, nel tratto compreso tra le località Tonnara e Coreca di Amantea, nel cosentino.

Il sinistro nel pomeriggio di oggi, quando il malcapitato, un uomo, per cause ancora in fase in accertamento è stato investito da un’auto alla cui guida vi era una donna del posto.

Immediato l’arrivo dei soccorsi ma le condizioni della vittima sono apparse subito molto gravi; sul posto è prontamente intervenuto anche l’elisoccorso, ma i tentativi dei sanitari si sono rivelati purtroppo vani, le ferite subite le sono state fatali.

Oltre al 118 sono giunti anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia locale che dovranno appurare l’esatta dinamica dell’incidente.