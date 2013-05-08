Dramma di Ferragosto nel Cosentino: incidente in bici, muore un 14enne

Foto di repertorio

Un Ferragosto drammatico quello di oggi nella provincia cosentina, dove nel pomeriggio ha perso la vita un giovane di appena 14 anni.

La tragedia si è consumata intorno alle 17:30 di questo 15 di agosto, nella frazione Regina di Lattarico: da quanto appreso la vittima era su una bicicletta elettrica quando, per cause che sono ancora da accertare compiutamente, sarebbe caduto, forse dopo aver impattato contro un muretto, morendo sul colpo.

Immediati i soccorsi ma nulla da fare, purtroppo, per il 14enne. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai Carabinieri della stazione locale, coadiuvati dai colleghi della squadra rilievi del Comando Provinciale bruzio.

Presente anche il Pm di turno che ha aperto un fascicolo che dovrà fare chiarezza sulla dinamica del drammatico incidente.

La comunità di Rende in lutto

L'Amministrazione comunale di Rende, intanto, insieme al sindaco, alla giunta e all'intero Consiglio Comunale, ha espresso cordoglio per la morte del giovane, che si chiamava Francesco stringendosi, insieme a tutta la comunità, alla famiglia.

Il 14enne, ricorda la stessa amministrazione “con grande passione e impegno vestiva la maglia della squadra del Rende Calcio”. “La perdita di una vita così giovane - viene ribadito - ha lasciato un vuoto incolmabile, che ha unito le città di Rende e Lattarico nel dolore e nella preghiera”.

La vicinanza alla famiglia

“In questo giorno di festa, segnato da una tragedia così profonda, il pensiero e la vicinanza dell'intera città vanno ai genitori, ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra di Francesco, con l'auspicio che possano trovare conforto nella solidarietà e nell'affetto della comunità”, concludono dal Comune di Rende.