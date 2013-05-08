Incidenti. Carambola all’uscita nord di Crotone, tre feriti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Tre persone sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale avvenuto intorno alle 19:30 di questa sera sulla statale 106, alle porte della città di Crotone.

Nel sinistro, verificatosi all’uscita nord del capoluogo, sono stati coinvolti quattro mezzi: una Mercedes GLC 300 con tre persone a bordo, tra le quali uno dei feriti, che è stato portato in ospedale; una Hyundai Kona con il solo conducente, anch’egli accompagnato al “San Giovanni di Dio”; una Toyota Corolla con due adulti e altrettanti bambini che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze; e un furgone Iveco, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato anch’egli trasportato nel nosocomio cittadino.

A seguito dell’incidente, la statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza ed il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità.