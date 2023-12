Violenta rissa a Schiavonea: aggrediti i carabinieri, in quattro passeranno il Natale in carcere

Una violenta rissa ha scatenato il panico, ieri sera, nella centralissima piazza Santa Maria a Nives di Schiavonea, con residenti e passanti che hanno letteralmente tempestato di chiamate il numero d’emergenza del 112.

I presenti, difatti, hanno assistito ad un gruppo di persone, alcune delle quali armate anche di coltello, che se le sono date di santa ragione.

Sul posto, data la situazione, sono così giunte più pattuglie dei carabinieri ma anche di altre forze dell’ordine, in servizio nella serata: tutte hanno cercato di riportare la calma ma la loro presenza non ha affatto placato i contendenti, tanto che gli stessi carabinieri sono stati anch’essi aggrediti fisicamente rimanendo feriti.

Ma non è tutto, tant’è che la foga di alcuni dei litiganti si è scatenata pure su una delle auto di servizio, a cui è stato infranto il lunotto posteriore.

Inevitabili, pertanto, sono scattate le manette per quattro dei soggetti coinvolti e per cui, come disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, si sono spalancate le porte del carcere della città del Pollino, dove evidentemente trascorreranno il Natale.

I responsabili della rissa hanno riportato, a loro volta, delle lesioni personali non gravi, che sono state valutate e curate dai medici del pronto soccorso di Corigliano.