Rissa con ferimento sul lungomare di Corigliano Rossano: tre fermi

Risolte in sole 24 ore le indagini sulla violenta rissa che ieri sera, lunedì 21 luglio, è scoppiata lungomare Sant’Angelo di Corigliano Rossano, nei pressi di un noto lido balneare e che è degenerata fino al ferimento di un 50enne del posto (QUI) attinto da colpi di pistola, fortunatamente non mortali: immediatamente soccorso è stati poi portato in ospedale per le cure necessarie.

A conclusione di un’articolata e tempestiva attività investigativa, condotta in stretta sinergia tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri della Provincia di Cosenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, nel pomeriggio di oggi sono stati eseguiti infatti tre fermi nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili dei fatti accaduti a Rossano che nell’immediato hanno creato anche un particolare allarme sociale.