Rissa sul lungomare si conclude a colpi di pistola: ferito 50enne a Co-Ro

Una violenta rissa si è verificata nella prima serata di ieri sul lungomare Sant'Angelo di Corigliano-Rossano, dove due gruppi di uomini si sarebbero scontrati dopo aver avuto un diverbio presso un vicino lido balneare. L'episodio è avvenuto alla presenza di numerosi bagnanti, e si è concluso con alcuni colpi di arma da fuoco.

Stando a quanto noto fin'ora, sul posto sarebbe giunto un primo gruppo di soggetti armati di oggetti contundenti (tubi di ferro e bastoni/assi di legno) andato poi alla ricerca di un altro gruppo di uomini, iniziando così una violenta rissa davanti ai turisti ed ai cittadini presenti. Ad un certo punto, sarebbe spuntata fuori una pistola, che ha esploso diversi colpi, uno dei quali ha centrato un 50enne del posto, rimasto ferito.

Immediato l'intervento della Polizia, giunta sul posto assieme ad un'ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale: nonostante la ferita d'arma da fuoco non sarebbe in pericolo di vita. Al momento sono state avviate le indagini del caso, a partire dal recupero delle immagini di videosorveglianza, per cercare di identificare i partecipanti alla rissa.

Nei giorni scorsi altri episodi violenti si erano consumati sul lungomare cittadino, e si cerca ora di capire se possano essere in qualche modo collegati tra loro.