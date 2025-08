Scontro tra auto nel reggino: muore coppia di 50enni, un terzo ferito

Una coppia di cinquantenni, Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero, entrambi originari di Rosarno, è deceduta ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 2 agosto, sulla provinciale che collega la cittadina del reggino a quella di San Ferdinando.

Coinvolte nel sinistro due auto, che avrebbero impattato violentemente: quella su cui viaggiavano le due vittime, una Fiat Panda, ed un’altra con a una terza persona, anch’essa rosarnese, e che, rimasta ferita, una volta soccorsa dai sanitari del 118 è stata subito trasferita nell’ospedale di Polistena, dove è attualmente ricoverata.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine per quanto di competenza. Il tratto interessato è rimasta bloccato per diverse ore.