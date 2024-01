Tragico compleanno: escono dalla festa e impattano contro un muro, morti due giovani

Hanno appena 23 anni due giovani, un ragazzo ed una ragazza, G.F. e M.G. le rispettive iniziali, che nella notte scorsa hanno perso la vita andando tragicamente ad aggiornare il già corposo bilancio delle vittime di incidenti stradali in Calabria.

La coppia viaggiava accanto su un’auto, una Fiat 500, nel centro abitato di Rosarno, popoloso centro del reggino. I tre - c’era infatti una terza persona a bordo, seduta dietro e rimasta ferita gravemente - erano da poco usciti da un locale e stavano rientrando a casa dopo aver partecipato alla festa di compleanno della ragazza deceduta.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, la vettura ha perso il controllo finendo per impattare violentemente contro il pilastro di un muro di cinta adiacente alla carreggiata: un impatto che è stato fatale dunque per le due vittime, decedute sul colpo

Sul luogo sono prontamente intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco, i carabinieri, e la polizia locale. Il ferito è stato trasportato nel Gom, il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato con la prognosi riservata.