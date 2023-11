Dramma sull’A2, tir tampona auto: un morto e due feriti

Un incidente stradale avvenuto questa sera sul tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo compreso tra Gioia Tauro e Rosarno, al km 388, nel reggino, è costato la vita ad una persona, un 75enne, mentre altre due sono rimaste ferite.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante che procedeva in direzione sud e che avrebbe tamponato due veicoli per poi sfondare le barriere spartitraffico andando ad occupare non solo la carreggiata sud ma anche parte di quella nord.

Il tratto è momentaneamente chiuso, ed il traffico e deviato in direzione sud, all’uscita di Rosarno, con proseguimento sulla provinciale 5, strada statale 18 e rientro a Gioia Tauro. I mezzi in viaggio verso nord sono invece deviati all’uscita di Gioia Tauro, con proseguimento sulla Provinciale 1, Statale 18 e rientro a Rosarno.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118, vigili del fuoco, il personale Anas e la Polizia Stradale.