Scontri e violenze durante la partita di calcio: emessi tre Daspo a Crotone

Ancora un episodio di tifo violento, questa volta a Crotone dove tre tifosi sono stati identificati e sottoposti a Daspo per i comportamenti violenti e pericolosi tenuti durante il match. I fatti risalgono allo scorso 19 novembre, quando presso il locale stadio si è giocata la partita tra Aek Crotone e Scandale, rientrante nella prima categoria del girone B regionale.

Nel corso del gioco alcuni tifosi ospiti della tribuna centrale si sarebbero resi protagonisti di gravi intemperanze, arrivando al punto di aggredire fisicamente uno dei tifosi della squadra ospite. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, successivamente passate al vaglio della Digos.

Al termine delle attività, sono stati identificati e sanzionati tre tifosi crotonesi: due di loro sono stati allontanati dalle manifestazioni sportive per 1 anno, mentre uno - già gravato in passato da un Daspo - dovrà attendere ben 5 anni prima di poter rimettere piede in uno stadio.