Incidente statale 106 a Villapiana: morta donna di 53 anni

Francesca Stornello

Non ce l'ha fatta Francesca Stornello, la 53enne che ieri, domenica 28 aprile, è rimasta coinvolta nell'incidente sulla strada statale 106 a Villapiana (QUI) e che ha provocato il ferimento di altre sette persone.

La donna, insieme al marito, si era recata in Calabria per fare visita ad uno dei suoi figli, e stava facendo ritorno a Scicli - paese di residenza della 53enne - in provincia di Ragusa.

Tre le vetture - un’Audi Q3, una Skoda e un’Opel - che sono state interessate dal sinistro. Gli altri contusi si trovano attualmente agli ospedali di Trebisacce e Corigliano-Rossano.