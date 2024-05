Drammatico incidente sulla Statale 106: un morto e due feriti gravi

Foto: Basta vittime sulla 106

Ancora sangue sulla Statale 106: un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio odierno in un tratto ricadente nel comune di Corigliano-Rossano, precisamente al chilometro 329. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati tre diversi veicoli.

Uno scontro fatale costato la vita ad uno degli occupanti, la quarantenne Maria Rosa Boccuti, mentre gli altri due sono rimasti gravemente feriti e prontamente soccorsi dal personale medico del 118, giunto sul posto assieme alle forze dell'ordine ora impegnate nei rilievi del caso.

Presenti anche squadre dell'Anas per gestire la viabilità, essendo il traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Notizia in aggiornamento