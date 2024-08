Grave incidente nella notte sulla 106: quattro feriti a Marina di Sibari

È più grave il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte lungo la Statale 106 in provincia di Cosenza, dove due auto - una Kia Sportage ed una Wolkswagen Golf - si sarebbero scontrate a velocità sostenuta per motivi ancora in fase di accertamento. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Marina di Sibari attorno alle 2, ed ha causato complessivamente 4 feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari e di Rossano, assieme al personale medico del 118 ed alla Polizia Stradale. Necessario estrarre dalle lamiere uno dei feriti, rimasto bloccato nell'abitacolo ed impossibilitato ad uscire autonomamente. Nonostante le ferite riportate nessuno dei soggetti coinvolti sarebbe in pericolo di vita.