Drammatico incidente sulla Statale 106: un morto ed un ferito nel reggino

Tragedia lungo la Strada Statale 106, dove si è verificato l'ennesimo incidente mortale questa volta nei pressi del comune di Gioiosa Jonica, nel reggino. Per motivi ancora in fase di accertamento, al chilometro 110 in direzione Taranto è avvenuto un impatto tra una moto ed un'auto.

Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento, mentre quel che è certo è che ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dal veicolo e morto sul colpo.

Ferito ma non in pericolo di vita, invece, l'automobilista, soccorso dal personale medico del 118 rapidamente giunto sul posto assieme alle forze dell'ordine ed alle squadre dell'Anas.

Al momento il tratto stradale è chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia per permettere i rilievi del caso e per la messa in sicurezza.



Gioiosa Jonica