Brutto incidente sulla statale 106: un ferito grave, traffico deviato

Un brutto incidente stradale si e verificato questa mattina lungo la strada statale 106, in un tratto ridadente nel comune di Corigliano-Rossano.

Per motivi ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate a velocità sostenuta attorno al chilometro 328, bloccando completamente il traffico.

Immediato l'intervento dei soccorritori, che una volta giunti sul posto hanno attivato l'elisoccorso per trasferire d'urgenza in ospedale uno dei due conducenti, rimasto ferito in maniera più seria.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso, e le squadre dell'Anas per gestire il traffico, deviato su strade locali.