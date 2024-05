Brutto incidente sulla Statale 106: auto e furgone si scontrano a Corigliano-Rossano

Brutto incidente questa mattina lungo la Strada Statale 106, in un tratto ricadente nel comune di Corigliano-Rossano. Due veicoli - un'auto ed un furgone - si sono scontrati a velocità sostenuta mentre procedevano in direzione sud, nei pressi del bivio per raggiungere l'area urbana di Corigliano.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, che fortunatamente non hanno riportato ferite o traumi gravi. Sul posto anche il personale medico del 118 ed i Carabinieri, che stanno ora procedendo ai rilievi del caso. Inevitabile qualche rallentamento in entrambi i sensi di marcia.