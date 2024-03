Grave incidente a Corigliano-Rossano: autista in condizioni critiche, interviene elisoccorso

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna a Corigliano-Rossano, precisamente in località Apollinara lungo la Strata Provinciale 178. Per motivi ancora in fase di accertamento, due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente a velocità sostenuta.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 assieme alla Polizia Locale. Subito apparse gravi le condizioni di entrambi i conducenti, trasferiti rapidamente nell'ospedale cittadino. Uno dei due però avrebbe riportato dei gravi traumi alla testa, facendo così scattare un trasferimento d'urgenza in elisoccorso all'Annunciata di Cosenza.