Brutto scontro tra tir e due auto sulla 106: sei feriti, anche due bimbi

Il luogo dell’incidente (Foto: Basta Vittime Sulla 106)

Sei persone, tra cui anche due bambini, sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale avvenuto stamani sulla statale 106 jonica, nel tratto di contrada Torricelli, nel comune di Corigliano Rossano, sullo ioni cosentino.

Coinvolti nel sinistro tre mezzi, un camion e due auto, una delle quali è finita ribaltata al centro della carreggiata. I feriti non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita, mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Nel tratto interessato - solitamente frequentato da vacanzieri e residenti che si recano nelle località di mare – si registrano inevitabili rallentamenti che dureranno fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.