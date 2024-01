Corigliano Scalo. Brutto scontro tra un’auto e una moto, grave un ventenne

Un giovane ventenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella scorsa in via Gramsci a Corigliano Scalo, nel cosentino.

Il sinistro ha coinvolto un’auto ed una moto che si sarebbero scontrate violentemente. Ad avere la peggio il ragazzo che è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato nell’ospedale “Giannettasio” di Rossano, dove versa, come dicevamo, in gravi condizioni.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Corigliano-Rossano che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e a cui spetta ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.