Civita, auto sbanda e finisce in una scarpata: soccorse due donne

Due donne sono state tratte in salvo, questa mattina, a seguito di un brutto incidente avvenuto nell'alto cosentino, lungo la Strada Provinciale 263. Per motivi ancora in fase di accertamento, l'auto a bordo della quale viaggiavano avrebbe sbandato finendo fuori strada, precipitando poi in una scarpata fino a capovolgersi.

Solo la presenza di una folta vegetazione avrebbe fermato la caduta libera del mezzo, permettendo così alle malcapitate di chiamare aiuto. Una delle due malcapitate è riuscita ad uscire autonomamente dal mezzo, mentre per l'altra, rimasta bloccata, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Presenti sul posto anche il personale medico del 118 e dell'Aci, che ha provveduto a recuperare il mezzo. Entrambe le donna stanno bene ed, a parte lo spavento, non hanno riportato ferite o altri danni. Rallentamenti al transito in entrambe le direzioni.